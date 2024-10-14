Израиль объявил войну международному правопорядку, действуя против институтов, которые его обеспечивают.

К такому выводу пришел немецкий журнал Der Spiegel в своей редакционной статье.

По данным издания, Израиль уже несколько дней атакует танками миротворческую миссию ООН Unifil в Ливане, а премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерриша как можно скорее вывести силы "голубых касок".

Силы ООН в Ливане были уполномочены Совбезом следить за прекращением огня между Израилем и "Хезболлой".

"То, что Нетаньяху выразил в своей воскресной речи на языке сострадательного сожаления, — это объявление войны мировому порядку. К этому добавляются и действия Израиля в последние месяцы с институтами, которые должны обеспечивать соблюдение правил этого порядка. В грохоте войн, которые Израиль ведет, нанося авиаудары по Ливану, Сирии, Йемену, Западному берегу и Газе, легко упустить из виду тот факт, что в своей последней речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке Нетаньяху также включил международные институты в число семи фронтов, на которых Израилю сейчас приходится сражаться", - пишет издание.

Израиль обвиняют в игнорировании предупреждений ООН, нежелании покидать Западный берег реки Иордан и сектор Газа, которые МУС объявил оккупированной территорией, и готовности объявить палестинскую гуманитарную организацию UNRWA (БАПОР) террористической наравне с ХАМАС.

Журналисты считают, что обстрел сторожевой башни штаб-квартиры Unifil был не случайным, а прицельным.

Германию немецкое издание обвиняет в бездействии.

"Мировой порядок — хрупкое образование. Ни одна держава в одиночку не может обеспечить его соблюдение, но он поддерживается согласием наций принять его правила. Всех стран. Порядок, который не применяется одинаково ко всем, скоро перестанет применяться к кому бы то ни было", - пишет Der Spiegel.

Напомним, в начале октября глава МИД Израиля Исраэль Кац объявил о запрете на въезд в страну Гутерришу.

До этого структуры ООН не раз обвиняли Израиль в массовых убийствах мирных жителей, в том числе детей.