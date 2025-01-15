Жители Тель-Авива и Газы вышли на стихийные празднования. Они приветствуют принятие соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

В объективы журналистов попали плачущие израильтяне, которые рады скорому возвращению заложников, и жители Газы, устроившие празднование с песнями и танцами.

Также перемирие празднует ХАМАС. Вооружённые отряды организации снова появилась на улицах, выйдя из тоннелей, где они воевали с октября 2023 года.

Однако не все рады договоренности. На въезде в Иерусалим проходит акция протеста против сделки с ХАМАС, в рамках которой Израиль обязуется прекратить боевые действия в секторе Газы. В протесте участвуют родственники похищенных ХАМАС израильтян, семьи погибших в этой войне, состоящие в форумах "Тиква" и "Гвура".

Время от времени демонстранты перекрывают въезд в город в районе Струнного моста.

12 января в Израиль прибыл будущий представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, чтобы добиться заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

15 января СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о скором освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.