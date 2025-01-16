Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в нарушении вчерашних мирных договоренностей. Об этом пишет The Times of Israel.

"ХАМАС нарушает договоренности и в последнюю минуту создает кризис, препятствующий достижению соглашения", - говорится в заявлении премьера Нетаньяху.

Из-за этого израильский Кабмин "не соберется, пока посредники не уведомят Израиль о том, что ХАМАС принял все элементы соглашения".

Напомним, что и вчера Нетаньяху заявлял, что окончательное соглашение еще не подписано и некоторые детали остаются невыясненными.

В то же время высокопоставленный представитель ХАМАС отрицает эти обвинения и заявляет, что группировка привержена соглашению, объявленному вчера.

В то же время в израильских пабликах звучит версия, что истинная причина задержки заседания военно-политического кабинета и правительства по сделке в том, канцелярия Нетаньяху ждет окончательного подтверждения от министра финансов Бецалеля Смотрича, что он не покинет правительство после заключения сделки. Его фракция сейчас проводит обсуждение этого вопроса.

Напомним, что именно Смотрич и еще один правый министр (Итамар Бен-Гвир) стали наиболее непримиримыми противниками сделки с ХАМАС.

В то же время Reuters пишет, что Израиль усилил удары по сектору Газа через несколько часов после заключения соглашения. По словам местных властей, израильские авиаудары продолжались всю ночь и утром в четверг, в результате чего погибли по меньшей мере 46 палестинцев.

Напомним, соглашение предусматривает прекращение огня с 19 января.