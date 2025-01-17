Уходящий глава Белого дома Джо Байден рассказал, как заверял Владимира Путина, что США не примут Украину в НАТО и не дадут ей тактическое ядерное оружие (ТЯО), чтобы она не смогла ударить по Кремлю.

Об этом уходящий президент рассказал в интервью MSNBC, не уточняя, когда именно состоялся упомянутый им разговор с Путиным.

По его словам, разговор состоялся после того, как Путин завел речь о применении ТЯО.

"Я подумал, что этот парень хочет использовать тактическое ядерное оружие. Нет, я не хочу этого делать. Тактическое ядерное оружие в Европе пугает всех, включая россиян. Я дал ему это ясно понять. Он сказал мне, что хочет убедиться, что в Украине нет ядерного оружия. Что они не будут членами НАТО. Он начал один из разговоров, сказав: "Я знаю, что вы можете убрать меня завтра - из Украины. Можете нанести удар по Москве".

Я сказал: "Это не проблема. Мы уже забрали ядерное оружие. Его там нет. Мы не собираемся возвращать его, и они не станут частью НАТО, пока не изменят свою систему значительно. Мы будем продолжать помогать им расти, если сможем, но эти две вещи не произойдут. Но вы не будете заходить и захватывать их. Не будете претендовать на эту территорию", - рассказал Байден.

На днях Дональд Трамп обвинял Байдена в обещании принять Украину в НАТО. По его словам, это стало одной из причин начала полномасштабной войны.

А накануне полномасштабной войны замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что НАТО и союзники "четко донесли до РФ", что Альянс не откажется от "политики открытых дверей", но дала понять, что эти двери для Украины откроются нескоро.