Новый президент США Дональд Трамп может полностью прекратить деятельность агентства USAID, которое выделяло многомиллиардные гранты Украине. В настоящее время вся эта помощь заморожена.

Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, в дальнейшем USAID хотят включить в состав американского Госдепартамента, лишив его самостоятельного статуса.

"Трамп не назначил администратора USAID, позволив должностному лицу из Государственного департамента фактически контролировать агентство", – говорится в статье.

"По словам двух должностных лиц администрации Трампа, знакомых с ситуацией, команда президента рассматривает возможность полного подчинения USAID Государственному департаменту", – пишет издание.

Напомним, в Украине действовало 112 проектов агентства с финансированием на 7 миллиардов долларов. Примерно 90% украинских СМИ финансировались США.

Ранее USAID выделило больше миллиарда на на энергетику Украины.

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