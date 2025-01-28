Трамп выдвинул на пост главного закупщика оружия в Пентагоне чиновника, замораживавшего помощь Украине - AP
Закупками оружия при новом президенте США Дональде Трампе будет заниматься чиновник, который уже однажды замораживал помощь Украине. Речь идет о Майкле Даффи.
Об этом сообщает Associated Press.
Как пишет агентство, Трамп выдвинул кандидатом на пост главного закупщика оружия в Пентагоне Майкла Даффи – чиновника, который в 2019 году распорядился заморозить военную помощь Украине.
Это произошло в тот период, когда Трамп добивался от Зеленского обязательства начать расследование в отношении семьи Байденов – ключевого эпизода, приведшего к первой попытке его импичмента.
Об этом в письме, полученном Associated Press, пишет сенатор-демократ из Массачусетса Элизабет Уоррен. В связи с чем она "выразила сомнения в том, будет ли Майкл Даффи следовать закону в роли главного закупщика вооружений".
Белый дом не ответил на запрос АР, означает ли его назначение изменение политики поддержки Украины в области вооружений.
Напомним, что ранее новым главой Пентагона стал Пит Хегсет.
Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что назначение бывшего американского военного и телеведущего Пита Хегсета новым министром обороны США принесёт "большие перемены" в систему закупок вооружений Пентагона.