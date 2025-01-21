Трамп подал на утверждение законодателей своих министров. Скриншот

Дональд Трамп подал на утверждение верхней палаты Конгресса США - Сената - список членов своего правительства.

Об этом сообщается на сайте Белого дома. 

Как и анонсировалось раньше, предложены:

Также он предложил Сенату следующие кандидатуры на другие должности:

  • Скотта Бессента из Южной Каролины - на должность министра финансов;
  • Дугласа Бергума из Северной Дакоты - на должность министра внутренних дел;
  • Лори Чавес-Деремер из Орегона - на должность министра труда;
  • Дугласа Коллинза из Джорджии - на должность министра по делам ветеранов;
  • Шона Даффи из Висконсина - на должность министра транспорта;
  • Говарда Лютника из Нью-Йорка - на должность министра торговли;
  • Линду Макмахон из Коннектикута - на должность министра образования;
  • Кристи Ноэм из Южной Дакоты - на министра внутренней безопасности;
  • Брук Роллинз из Техаса - на министра сельского хозяйства;
  • Эрика Тернера из Техаса - на министра жилищного строительства и городского развития;
  • Кристофера Райта из Колорадо - на министра энергетики;
  • Джеймисона Грира из Мэриленда - на торгового представителя США в ранге чрезвычайного и полномочного посла;
  • Келли Леффлер из Джорджии - на администратора Управления по делам малого бизнеса;
  • Рассела Воута из Вирджинии - на должность директора Управления по управлению и бюджету;
  • Ли Зелдин из Нью-Йорка - на должность администратора Агентства по охране окружающей среды. 

В соответствии с Конституцией и законами США, на время утверждения указанных выше кандидатур Трамп поручил исполнять их обязанности другим людям, в частности, Гэри Вашингтону - обязанности министра сельского хозяйства, Роберту Сейлсу - министра обороны, Ингрид Колб  - министра энергетики, Джеймсу МакГенри - генерального прокурора, Дэвиду Лебрику - министра финансов, Стейси Диксон - директора Национальной разведки и так далее.

Ранее западные СМИ анализировали назначения Трампа, вызвавшие неоднозначную реакцию.

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