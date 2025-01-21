Дональд Трамп подал на утверждение верхней палаты Конгресса США - Сената - список членов своего правительства.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как и анонсировалось раньше, предложены:

Также он предложил Сенату следующие кандидатуры на другие должности:

Скотта Бессента из Южной Каролины - на должность министра финансов;

Дугласа Бергума из Северной Дакоты - на должность министра внутренних дел;

Лори Чавес-Деремер из Орегона - на должность министра труда;

Дугласа Коллинза из Джорджии - на должность министра по делам ветеранов;

Шона Даффи из Висконсина - на должность министра транспорта;

Говарда Лютника из Нью-Йорка - на должность министра торговли;

Линду Макмахон из Коннектикута - на должность министра образования;

Кристи Ноэм из Южной Дакоты - на министра внутренней безопасности;

Брук Роллинз из Техаса - на министра сельского хозяйства;

Эрика Тернера из Техаса - на министра жилищного строительства и городского развития;

Кристофера Райта из Колорадо - на министра энергетики;

Джеймисона Грира из Мэриленда - на торгового представителя США в ранге чрезвычайного и полномочного посла;

Келли Леффлер из Джорджии - на администратора Управления по делам малого бизнеса;

Рассела Воута из Вирджинии - на должность директора Управления по управлению и бюджету;

Ли Зелдин из Нью-Йорка - на должность администратора Агентства по охране окружающей среды.

В соответствии с Конституцией и законами США, на время утверждения указанных выше кандидатур Трамп поручил исполнять их обязанности другим людям, в частности, Гэри Вашингтону - обязанности министра сельского хозяйства, Роберту Сейлсу - министра обороны, Ингрид Колб - министра энергетики, Джеймсу МакГенри - генерального прокурора, Дэвиду Лебрику - министра финансов, Стейси Диксон - директора Национальной разведки и так далее.

Ранее западные СМИ анализировали назначения Трампа, вызвавшие неоднозначную реакцию.