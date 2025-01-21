Трамп подал на утверждение Сената список членов своего правительства
Дональд Трамп подал на утверждение верхней палаты Конгресса США - Сената - список членов своего правительства.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Как и анонсировалось раньше, предложены:
- Памела Бонди - на должность генерального прокурора;
- Питер Хегсет - министра обороны;
- Роберт Ф. Кеннеди-младший – министром здравоохранения и социальных служб;
- Марко Рубио – государственным секретарем;
- Тулси Габбард – директором Национальной разведки;
- Джон Рэтклифф – директором ЦРУ;
- Элис Стефаник – представителем в ООН.
Также он предложил Сенату следующие кандидатуры на другие должности:
- Скотта Бессента из Южной Каролины - на должность министра финансов;
- Дугласа Бергума из Северной Дакоты - на должность министра внутренних дел;
- Лори Чавес-Деремер из Орегона - на должность министра труда;
- Дугласа Коллинза из Джорджии - на должность министра по делам ветеранов;
- Шона Даффи из Висконсина - на должность министра транспорта;
- Говарда Лютника из Нью-Йорка - на должность министра торговли;
- Линду Макмахон из Коннектикута - на должность министра образования;
- Кристи Ноэм из Южной Дакоты - на министра внутренней безопасности;
- Брук Роллинз из Техаса - на министра сельского хозяйства;
- Эрика Тернера из Техаса - на министра жилищного строительства и городского развития;
- Кристофера Райта из Колорадо - на министра энергетики;
- Джеймисона Грира из Мэриленда - на торгового представителя США в ранге чрезвычайного и полномочного посла;
- Келли Леффлер из Джорджии - на администратора Управления по делам малого бизнеса;
- Рассела Воута из Вирджинии - на должность директора Управления по управлению и бюджету;
- Ли Зелдин из Нью-Йорка - на должность администратора Агентства по охране окружающей среды.
В соответствии с Конституцией и законами США, на время утверждения указанных выше кандидатур Трамп поручил исполнять их обязанности другим людям, в частности, Гэри Вашингтону - обязанности министра сельского хозяйства, Роберту Сейлсу - министра обороны, Ингрид Колб - министра энергетики, Джеймсу МакГенри - генерального прокурора, Дэвиду Лебрику - министра финансов, Стейси Диксон - директора Национальной разведки и так далее.
Ранее западные СМИ анализировали назначения Трампа, вызвавшие неоднозначную реакцию.