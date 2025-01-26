"Разрушитель порядка". У Трампа ждут, что новый глава Пентагона полностью изменит систему закупок оружия
Назначение бывшего американского военного и телеведущего Пита Хегсета новым министром обороны США принесёт "большие перемены" в систему закупок вооружений Пентагона.
Об этом заявил новый вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу CBS.
"Я думаю, что Пит – это разрушитель существующего порядка, и многим людям это не нравится это", – сказал Вэнс.
"Мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны за все время моей жизни", – описал Вэнс проблемы в военном ведомстве США.
Основной задачей Хегсета будет "решение проблем в министерстве обороны", которые, по его словам, включают в себя увеличение числа новобранцев и исправление "невероятно сломанного" процесса закупки оружия.
"Если вы посмотрите на то, где мы находимся с развитием искусственного интеллекта, с развитием технологий беспилотных летательных аппаратов и войны с использованием дронов, мы должны действительно сверху донизу изменить способ финансирования закупок оружия, способ вооружения наших войск", – сказал Вэнс.
Напомним, вчера Пит Хегсет принёс присягу и стал новым главой Пентагона.
О том, кто такой Пит Хегсет, мы подробно рассказывали в отдельном материале.