На пост главы Пентагона утвердили бывшего ведущего Fox News Пита Хегсета. Кто он и что это значит
Сенат США утвердил бывшего ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета на пост главы Пентагона.
Об этом сообщает The Washington Post.
По информации, такое решение знаменует собой резкий политический сдвиг в политике и руководстве национальной безопасности США.
Как стало известно, Хегсета утвердили с трудом. Голоса разделились 50 на 50, и решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса.
Отмечается, что три республиканца выступили против Хегсета, среди них бывший лидер этой партии в Сенате Митч Макконнелл. Потому для решения понадобился голос Вэнса.
В издании пишут, что противники Хегсета обвиняли его в злоупотреблении алкоголем, сексуальных проступках и финансовой неэффективности. Сенаторы-демократы приводили заявления бывших коллег, родственников и знакомых будущего министра, которые описывали его как "обидчика женщин" и "неуравновешенного, непостоянного человека, страдающего алкоголизмом", который ведет себя "враждебно и унизительно".
Однако уточняется, что республиканцы были склонны воспринимать этот как сплетни. В свою очередь Хегсет на слушаниях в Сенате на прошлой неделе подобные обвинения отрицал.
При этом он признавал проблему с алгоколизмом, вызванную последствиями участия в боевых действиях, но заявлял, что давно избавился от зависимости.
Также на этой неделе стало известно, что Хегсет выплатил 50 тысяч долларов женщине, обвинившей его в изнасиловании. Ни сама обвинительница, которая остается неизвестной, ни две бывшие жены Хегсета не проявили желания пообщаться с сенаторами перед голосованием.
"На посту министра обороны 44-летний Хегсет будет курировать более 3 миллионов военных и гражданских сотрудников, огромный ядерный арсенал США и годовой бюджет в размере более 800 миллиардов долларов", - заключает издание.
Ранее мы сообщали, что на слушаниях в Сенате Хегсет ни разу не упомянул Украину, а в ответ на вопросы о ней заявил, что "война должна закончиться". Также кандидат в министры предлагал "вернуть в Пентагон культуру воина".