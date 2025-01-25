Сенат США утвердил бывшего ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации, такое решение знаменует собой резкий политический сдвиг в политике и руководстве национальной безопасности США.

Как стало известно, Хегсета утвердили с трудом. Голоса разделились 50 на 50, и решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса.

Отмечается, что три республиканца выступили против Хегсета, среди них бывший лидер этой партии в Сенате Митч Макконнелл. Потому для решения понадобился голос Вэнса.

В издании пишут, что противники Хегсета обвиняли его в злоупотреблении алкоголем, сексуальных проступках и финансовой неэффективности. Сенаторы-демократы приводили заявления бывших коллег, родственников и знакомых будущего министра, которые описывали его как "обидчика женщин" и "неуравновешенного, непостоянного человека, страдающего алкоголизмом", который ведет себя "враждебно и унизительно".

Однако уточняется, что республиканцы были склонны воспринимать этот как сплетни. В свою очередь Хегсет на слушаниях в Сенате на прошлой неделе подобные обвинения отрицал.

При этом он признавал проблему с алгоколизмом, вызванную последствиями участия в боевых действиях, но заявлял, что давно избавился от зависимости.

Также на этой неделе стало известно, что Хегсет выплатил 50 тысяч долларов женщине, обвинившей его в изнасиловании. Ни сама обвинительница, которая остается неизвестной, ни две бывшие жены Хегсета не проявили желания пообщаться с сенаторами перед голосованием.

"На посту министра обороны 44-летний Хегсет будет курировать более 3 миллионов военных и гражданских сотрудников, огромный ядерный арсенал США и годовой бюджет в размере более 800 миллиардов долларов", - заключает издание.

Ранее мы сообщали, что на слушаниях в Сенате Хегсет ни разу не упомянул Украину, а в ответ на вопросы о ней заявил, что "война должна закончиться". Также кандидат в министры предлагал "вернуть в Пентагон культуру воина".