Мы уже разбирали выступление будущего госсекретаря США Марко Рубио перед Сенатом по теме Украины. Отмечали, что в нем делался акцент на противостоянии Китаю, который по словам Рубио, "обманом присвоил себе статус сверхдержавы за наш счет".



Однако не менее интересны его заявления, которые касаются в целом глобального мироустройства. С точки зрения американской повестки их можно назвать революционными.



Рубио сделал упор на то, что нынешний мировой порядок играет против интересов США.



По мнению Рубио, после окончания холодной войны США и Запад в целом впали в "опасное заблуждение о конце истории", при котором "все народы земли станут членами демократического сообщества под руководством Запада".

"Что внешняя политика, которая служила национальным интересам, теперь может быть заменена той, которая служила "либеральному мировому порядку". И что все человечество теперь обречено отказаться от национальной идентичности, и мы станем "единой человеческой семьей". Это была не просто фантазия. Это было опасное заблуждение", - заявил Рубио.

По его словам, из-за "религиозной приверженности" идее свободной мировой торговли в США сократился средний и рабочий класс, а индустрия попала в кризис, став зависимой от "противников и соперников" (речь идет, очевидно, о деиндустриализации Запада из-за переноса производств в незападные страны, включая Китай).

Поэтому, по его мнению, сложившийся мировой порядок - "это оружие, которое используется против нас".



Мировой порядок, который разгромно критикует Рубио, это тот самый "порядок основанный на правилах", защиту которого объявляла своей главной целью уходящая администрация Байдена, создавая коалицию против вторжения РФ в Украину. И ключевое обвинение, которое звучало из уст американских руководителей в адрес Путина – то, что его действия разрушают "порядок основанный на правилах".



И вот теперь, будущий глава американской дипломатии заявляет, что этот порядок США вреден. А значит Америка его, по идее, не защищать должна, а разрушать. И впредь действовать исходя из своих национальных интересов, а не "религиозной приверженности либеральному мировому порядку".



По сути, Рубио анонсировал самый радикальный поворот в американской политике начиная с 1917 года, когда Америка отказалась от политики изоляционизма и вмешалась в европейские дела, став участником Первой мировой войны. Причем озвучивает этот поворот, не радикальный трампист вроде Бэннона, а системный республиканец Рубио, который вскоре возглавит Госдеп.



Поворот этот, однако, нельзя назвать неожиданным.



Мы уже неоднократно писали, что глобализация, которую многие в незападных странах проклинали, как "западный неоколониальный проект", уже давно перестала быть выгодной Западу.



Да, изначально она поддерживалась и продвигалась западными правительствами, которые видели в глобализации и системе открытых рынков возможность осуществления "мягкого" контроля над миром, опираясь на свое абсолютное экономическое, технологическое и информационно-культурное преобладание.



Однако события пошли другим путем.



Незападные страны получили доступ к западным рынкам. В виду меньших налогов и зарплат их товары стали более конкурентоспособными. Открытость рынков капитала позволила им получить огромные инвестиции с Запада. Транснациональные компании массово начали переносить туда производство, а в странах Запада его закрывать.



В результате, глобализация дала шанс незападным странам на опережающее (в сравнение с Западом) развитие. Чем многие и воспользовались.



Правда, долгое время это не считалось проблемой, так как получила популярность теория о том, что западные страны перешли на высшую стадию развития – "постиндустральную". Когда они занимаются технологиями, идеями и творчеством, а на заводах пашут люди из стран третьего мира, подобно морлокам из "Машины времени" Герберта Уэллса.

Трещать по швам эта теория начала примерно с кризиса 2008 года, который выявил огромные экономические диспропорции на Западе. США и ЕС пытались "лечить" проблемы за счет массированной эмиссии долларов и евро. А Китай и другие незападные страны продолжали укреплять свою промышленную и технологическую мощь.

У Запада все ещё оставались серьезные рычаги влияния – контроль над мировой финансовой инфраструктурой и двумя основными валютами международных расчетов, технологическое лидерство по многим направлениям. Однако, при инерционном сценарии, рано или поздно Запад потерял бы и эти преимущества.



Победа Трампа в 2016 году и его политика на посту президента стало проявлением опасений части западных элит относительно подобного развития событий и их стремления глобализацию свернуть. Однако, у нее оказалась большая инерция. Тем более, что в западных странах возник достаточно влиятельный круг лиц, которые от глобализации получал выгоду. А все проблемы, как и прежде, пытались решить за счет эмиссии, которая резко ускорилась во время пандемии. Из которой Запад вышел ослабленный, а Китай – еще более сильным в экономическом отношении.



По итогу, Трамп курс повернуть не смог и проиграл выборы.



Но проблемы от этого никуда не делись. А лишь усугубились. Особенно после начала войны в Украине, которая показала ограниченность возможностей Запада в производстве оружия из-за деиндустриализации последних десятилетий. Увеличение военных расходов создало дополнительные проблемы, приведя к эмиссии доллара и евро и к росту госдолга. В Европе это наложилось еще и на проблемы с ростом цен на энергоносители после резкого сокращения поставок из РФ.



К концу 2024 года Запад подошел с целым ворохом проблем и с непонятными перспективами по войне в Украине.



В такой обстановке и победил на выборах Трамп, который и лично, и устами своих соратников дал понять, что США намерены свернуть глобализацию и восстановить американское доминирование в мировой экономике и в торговле за счет жесткого давления на конкурентов. А также за счет присоединения новых территорий, богатых полезными ископаемыми как Гренландия или Канада.



Таким образом, страна, которая стояла у истоков процессов глобализации и была их главным двигателем, теперь может стать тараном, который ее уничтожит во имя своих экономических и политических интересов, заодно и "сбросив с себя оковы" международного права.

Пока совершенно непонятно во что это выльется на практике. Как будут действовать США? Начнут ли они торговые войны со своими основными конкурентами (включая Китай и ЕС), попытаются ли "расширить рынки сбыта" военной силой, как это практиковалось во времена колониальных империй (Трамп уже намекал на такую возможность), будут ли они договариваться о "разделе сфер влияния" с другими крупными странами или же наоборот, вступят с ними в жесткую конфронтацию, а мир разделится на враждующие и закрытые друг от друга экономические и военно-политические блоки, сохранится ли "глобальный Запад" как единое целое?

Все под вопросом. Тем более, что желания США это одно, а их реальные возможности - совсем другое.

Но для Украины, как минимум, один вывод очевиден – базис, на котором страна выстраивала свою позицию в ходе войны – защита "миропорядка основанного на правилах", судя по заявлениям Вашингтона, уходит в прошлое.

В Киеве это, вероятно, понимают. А потому все меньше говорят о международном праве и все больше о богатых залежах полезных ископаемых и о сильной армии, благодаря которой Украина может стать "фронтиром" западного мира.

Однако продолжение боевых действий превращает Украину для Запада не столько во фронтир, сколько в портал, через который мир может войти в ядерную войну, которую никто не хочет.

В наступающем неопределённом и бурном мире будущего любая страна, которая находится в состоянии войны, автоматически становится крайне опасным местом, где будут выяснять отношения друг с другом далекие и близкие державы. А потому воюющие страны в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтоб из этого состояния как можно скорее выйти.