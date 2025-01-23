Американский Сенат утвердил предложенную новым президентом Дональдом Трампом кандидатуру Джона Рэтклиффа на должность начальника Центрального разведоваетльного управления.

Об этом сообщает газета Washington Post.

Напомним, на слушаниях в Сенате Рэтклифф заявил, что война в Украине увеличивает "риск втягивания Соединённых Штатов в конфликт с ядерной страной (РФ - Ред.)".

Ранее стало известно, что республиканец назначает послом в Евросоюзе бывшего главу американской сети фастфуда.

Война в Украине идёт 1065-й день. Последние новости с главными событиями 23 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Обозреватель Deep State фиксирует два российских продвижения за минувшие сутки – в районе Воздвиженки к востоку от Покровска и северо-западнее Курахово. Под Покровском ВСУ ведут контратаки в районе села Удачного. Ухудшается ситуация в Великой Новосёлке, куда уже можно попасть только пешком из-за присутствия неприятеля на флангах.

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