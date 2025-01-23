Трамп назначил директором Секретной службы США своего охранника, который прикрыл его во время покушения
Президент США Дональд Трамп назначил директором Секретной службы США своего охранника Шона Куррана, который прикрывал его во время покушения прошлым летом на митинге в Пенсильвании.
Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Он доказал свое бесстрашное мужество, когда рисковал своей жизнью, чтобы спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания", - написал Трамп.
Президент США отметил, что Курран "великий патриот, который защищал мою семью на протяжении последних нескольких лет, и именно поэтому я доверяю ему возглавить храбрых мужчин и женщин Секретной службы Соединенных Штатов".
Напомним, 14 июня на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Он остался жив, выстрелом оцарапало его ухо, а стрелка ликвидировали. Однако погиб один из участников митинга, ещё двое были ранены.
Также 15 сентября американец Райан Уэсли Рут пытался стрелять в республиканца, когда он находился в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.
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