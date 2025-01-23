Президент США Дональд Трамп назначил директором Секретной службы США своего охранника Шона Куррана, который прикрывал его во время покушения прошлым летом на митинге в Пенсильвании.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Он доказал свое бесстрашное мужество, когда рисковал своей жизнью, чтобы спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания", - написал Трамп.

Президент США отметил, что Курран "великий патриот, который защищал мою семью на протяжении последних нескольких лет, и именно поэтому я доверяю ему возглавить храбрых мужчин и женщин Секретной службы Соединенных Штатов".

Напомним, 14 июня на Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Он остался жив, выстрелом оцарапало его ухо, а стрелка ликвидировали. Однако погиб один из участников митинга, ещё двое были ранены.

Также 15 сентября американец Райан Уэсли Рут пытался стрелять в республиканца, когда он находился в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.

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