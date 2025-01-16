Избранный президент США Дональд Трамп назначил актеров Мела Гибсона, отца Анджелины Джоли Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде, пообещав вернуть Фабрику грез "из тьмы к свету".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает телеканал Fox.

"Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в прекрасном, но очень неспокойном месте - Голливуде, штат Калифорния", - написал Трамп в Truth Social.

"Они будут служить мне специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, который за последние четыре года потерял много клиентов в зарубежных странах, ВЕРНУТЬСЯ - БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ И СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО РАНЬШЕ! Эти три очень талантливых человека будут моими глазами и ушами, и я сделаю то, что они предлагают. Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда!", - написал избранный президент США за четыре дня до инаугурации.

Ранее СМИ писали, что Трамп хочет назначить на ведущие должности в Пентагоне человека, который заблокировал помощь Украине, сторонника поддержки Киева, скандального экс-руководителя Uber и своего спонсора.

Также сообщалось, что Трамп назначил экс-главу разведки Ричарда Гренелла посланником по специальным миссиям.