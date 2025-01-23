Федеральный судья в Сиэтле (штат Вашингтон) временно приостановил действие указа президента США Дональда Трампа об отказе в предоставлении американского гражданства по праву рождения некоторым категориям граждан.

Об этом сообщают американские СМИ.

Суд рассмотрел иски, поданные генеральными прокурорами штатов Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризона. По их утверждению, указ Трампа лишит прав более 150 тысяч детей и оставит часть из них без гражданства.

"Это вопиюще неконституционный указ", — заявил на слушаниях судья Джон Коэнур.

Сразу после инаугурации Трамп подписал указ о прекращении выдачи гражданства США по праву рождения для лиц из двух категорий: у кого мать незаконно находилась в США, а отец не был гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения; когда присутствие матери в США на момент рождения было законным, но временным (например, по студенческой, рабочей или туристической визе), а отец не был гражданином США или законным постоянным жителем на момент рождения.

После этого 18 штатов подали иск против президента США.