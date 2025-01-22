Тысячи дополнительных действующих военнослужащих США направляются на южную границу США с Мексикой всего через два дня после распоряжения Дональда Трампа об усилении присутствия там американских сил.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

На границе уже находятся около 2200 действующих военнослужащих в составе Объединенной оперативной группы "Север", пограничной миссии Северного командования США, базирующейся в Эль-Пасо, штат Техас. Они помогают поддерживать работу таможенной и пограничной служб, выполняя в основном логистические и бюрократические задачи, такие как ввод данных, обнаружение и мониторинг, а также техническое обслуживание транспортных средств.

Пока не ясно, какие именно подразделения направлены на границу.

На границе также находится контингент Национальной гвардии под названием Operation Lonestar. По данным Военного департамента Техаса, в настоящее время в миссии задействованы около 4500 национальных гвардейцев.

Отправляемые на границу дополнительные действующие войска будут выполнять во многом те же функции, заявили чиновники, и, как ожидается, они пополнят и усилят Объединенную оперативную группу "Север". Их задача - помогать поддерживать оперативную готовность пограничных патрулей, предоставлять больше специалистов по разведке для оценки угроз и потоков мигрантов. Ожидается, что также будут усилены воздушные средства и операции.

Неясно, будут ли эти войска вооружены. Ни одно из подразделений не уполномочено поддерживать правопорядок, проводить аресты или изъятие наркотиков и взаимодействовать с мигрантами, за исключением помощи в их доставке в миграционные центры.

Ранее мы сообщали, что Трамп закрыл пункты пропуска и порт на границе с Мексикой сразу после инагурации.

Также он объявил режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой.