Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп распорядился закрыть главные пограничные пункты пропуска с Мексикой в первые минуты после своей инагурации.

Соответствующие видео появились в местных телеграм-каналах.

Мигранты, остановленые на границе полицейским заслоном, в отчаянии, что не успели въехать в США.

На кадрах репортера Washington Post мексиканская женщина плачет на КПП в Сьюдад-Хуаресе – она узнала, что назначенная встреча с миграционным агентом теперь не состоится.

Порт в центре Эль-Пасо на границе Америки и Мексики также был временно закрыт за несколько минут до церемонии приведения к присяге Трампа.

Напомним, Трамп ввёл чрезвычайное положение на южных рубежах США.

"Сегодня я объявлю режим ЧС на нашей южной границе. Мы начнём процесс возвращения миллионов криминальных элементов туда, откуда они приехали. Мы признаем мексиканские картели иностранной террористической организацией", – заявил Трамп.

Также местный информационный портал Axios пишет, что администрация Трампа хочет смены режима в Венесуэле.

"Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - Ред.) занял место рядом с Асадом в Москве", – заявил изданию советник республиканца, участвующий в обсуждениях внешней политики США.