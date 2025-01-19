Новая администрация избранного президента США Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на его советника.

"Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа", - говорится в статье.

"Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - Ред.) соседствовал с Асадом в Москве", - заявил Axios советник Трампа, участвующий в обсуждениях внешней политики.

Издание напоминает, что кандидат в госсекретари Марко Рубио на слушаниях в конгрессе США заявил, что Венесуэла "управляется организацией, занимающейся наркоторговлей".

Также Венесуэла помогает Ирану строить беспилотники, сообщал Рубио.

Ранее Трамп призвал присоединить к Штатам Канаду, Гренландию и Панамский канал.

Так, новоизбранный президент США сообщил, что уже ведет обсуждение с властями Панамы по вопросу Панамского канала, который он намерен вернуть США. Также он заявил, что "не может обещать" другим странам, что не будет применять экономическое и военное давление, чтобы установить контроль над Гренландией.