Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал новый пост, где призвал присоединить к США Панамский канал, Канаду и Гренландию.

Соответствующее заявление Трамп опубликовал в соцсетях.

Политик пожелал счастливого Рождества, во-первых, "замечательным солдатам Китая, которые с любовью, но незаконно эксплуатируют Панамский канал". И напомнил, что США вложили в него миллиарды долларов.

Также будущий глава Белого дома поздравил с Рождеством "губернатора Канады" Джастина Трюдо, "налоги в которой слишком высоки, но если бы Канада стала нашим 51-м штатом, их налоги были бы снижены более чем на 60%".

"То же самое относится и к народу Гренландии, который необходим Соединенным Штатам в целях национальной безопасности и который хочет, чтобы США были там, и мы будем там!" - написал Трамп.

Напомним, ранее Трамп говорил, что Вашингтону необходимо установить контроль над Гренландией, которая сейчас является территорией Дании.

Также республиканец заявил о претензиях на Панамский канал. Он упрекнул Панаму в слишком широком сотрудничестве с Китаем и в том, что она взимает с американских судов чрезмерные пошлины.

А перед этим Трамп сказал, что США должны либо прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо они должны стать новыми штатами Америки.