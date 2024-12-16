Вице-премьер Канады украинского происхождения Христя Фриланд подала в отставку, за ней может уйти и премьер-министр Джастин Трюдо.

Об этом сообщает канадский телеканал CTV.

Сообщается, что у них начались разногласия после прихода избранного президента США Дональда Трампа, так как Трюдо выдвинул ряд социальных инициатив для повышения рейтинга своей партии, в то время как Фриланд назвала их популистскими и призвала сосредоточиться на противостоянии Трампу, который намерен ужесточить экономическую политику в отношении Канады.

Напомним, недавно Трамп анонсировал введение пошлин против Канады. Он пообещал, что с первого дня в Белом доме введет новые торговые пошлины на все товары из Китая (дополнительно 10%), Мексики и Канады (по 25%).

Также Трамп заявил, что США должны либо прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо они должны стать новыми штатами Америки. Кроме того, республиканец назвал премьера Канады Трюдо "губернатором" американского штата.

Между тем, как пишут в прессе, Канада может ввести пошлины на экспорт в США нефти и урана в ответ на тарифы, которые угрожает ввести новоизбранный президент США, и прекратить поставки электроэнергии в Штаты.