Пропалестинские активисты вынудили премьер-министра Канады Джастина Трюдо уйти из ресторана в Ванкувере, где тот ужинал. Протестующие требовали от него прекратить "поддерживать геноцид в Газе".

Видео инцидента появилось в соцсетях.

Активисты призвали политика немедленно покинуть свой пост, обвинив его "в истреблении детей". Канадский премьер никак не прокомментировал обращенные к нему призывы, поспешив покинуть ресторан.

На помощь Трюдо прибыли несколько десятков полицейских, они помогли премьеру покинуть заведение.

Напомним, недавно протестующие против действий Израиля в Газе прервали речь Блинкена, ворвавшись в Конгресс США.

Ранее мы писали, что Турция подала в МУС иск на премьера Израиля Нетаньяху за геноцид палестинцев.

А президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль "прекратить убивать малышей, женщин и стариков".

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила сотни заложников в приграничных общинах.

Спустя месяц стороны продолжают обмениваться массированными ударами. Армия Израиля развивает сухопутную операцию в секторе Газа. Представители ЦАХАЛ заявили, что полностью окружили город Газу и разделили прибрежный анклав надвое. Израильские военные опубликовали фото из парламента Газы.

В Израиле не собираются прекращать огонь, но готовы к "небольшим паузам" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или обеспечения выхода заложников.

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