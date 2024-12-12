Премьер Онтарио, самой густонаселенной провинции Канады, Даг Форд заявил, что прекратит поставки электроэнергии в США, если новоизбранный президент США Дональд Трамп введет, как обещает, масштабные пошлины на канадскую продукцию.

Об этом сообщает AP.

"Мы составим наш список, и я уверен, что другие провинции тоже. Но мы пойдем до конца, в зависимости от того, насколько далеко это зайдет. Мы пойдем до того, что отключим им электроэнергию", - заявил Даг Форд после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо.

"Этот бой на 100% состоится 20 или 21 января. Мы используем все имеющиеся в нашем арсенале инструменты, чтобы дать отпор. Мы не можем сидеть сложа руки и сдаваться. Мы просто не будем этого делать как страна. И разве это не позор, наши самые близкие друзья и союзники", - добавил премьер Онтарио.

АР отмечает, что около 60% импорта сырой нефти и 85% электроэнергии США получают от Канады.

Напомним, Трамп назвал премьера Канады Трюдо "губернатором" американского штата.

Ранее новоизбранный президент США в шутку предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США.