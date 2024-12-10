Новоизбранный президент США Дональд Трамп продолжает публично подшучивать над Канадой – республиканец назвал премьер-министра соседней страны Джастина Трюдо "губернатором штата Канада".

Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети Truth Social.

"Мне было приятно ужинать с губернатором Великого штата Канада Джастином Трюдо", – написал Трамп.

И добавил, что с нетерпением ждёт новой встречи с "губернатором", чтобы продолжить переговоры касательно тарифов и вопросов торговли.

Речь идёт о визите Трюдо в США 29 ноября, состоявшемся на фоне угроз республиканца установить плату на импорт. В частности, Трамп заявлял, что введёт пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики в виду неспособности тамошних правительств сдержать поток нелегальных мигрантов и наркотических веществ из этих стран в США.

Напомним, на днях новоизбранный президент заявил, что Вашингтон должен прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо они должны присоединиться к Америке.

Ранее Трамп в шутку предложил Трюдо сделать Канаду 51-м штатом США.

Республиканец пошутил, что если Оттава "не может выжить, не обирая США на 100 миллиардов долларов в год, то, возможно, Канада должна стать 51-м штатом" где Трюдо мог бы быть губернатором, передал Fox News.