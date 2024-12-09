"Аромат, которому не смогут противостоять ваши враги". Трамп использовал жену Байдена для рекламы своих духов
Новоизбранный президент США Дональд Трамп использовал жену уходящего главы Белого дома Джо Байдена для рекламы своей линейки духов.
Он опубликовал фотографию, как сидящая рядом Джилл Байден с улыбкой смотрит на него.
"Вот мои новые духи и одеколоны Trump! Я называю их "Борись, борись, борись", потому что они символизируют нашу победу", - подписал Трамп фото.
А слоган духов гласит: "Аромат, которому не смогут противостоять ваши враги".
Ранее мы рассказывали, как в середине ноября Байден принял в Белом доме будущего президента Дональда Трампа. Это была первая встреча Байдена и Трампа после выборов президента. Она продолжалась два часа.
Между тем в Соединённых Штатах тем, кто не хочет жить в Америке при президентстве Дональда Трампа, уже предложили уплыть в четырёхлетнее плавание на круизном лайнере. Сообщалось, что после объявления о победе Дональда Трампа на выборах многие американцы начали искать способы уехать из страны.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.