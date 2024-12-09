Новоизбранный президент США Дональд Трамп использовал жену уходящего главы Белого дома Джо Байдена для рекламы своей линейки духов.

Он опубликовал фотографию, как сидящая рядом Джилл Байден с улыбкой смотрит на него.

"Вот мои новые духи и одеколоны Trump! Я называю их "Борись, борись, борись", потому что они символизируют нашу победу", - подписал Трамп фото.

А слоган духов гласит: "Аромат, которому не смогут противостоять ваши враги".

Ранее мы рассказывали, как в середине ноября Байден принял в Белом доме будущего президента Дональда Трампа. Это была первая встреча Байдена и Трампа после выборов президента. Она продолжалась два часа.

Между тем в Соединённых Штатах тем, кто не хочет жить в Америке при президентстве Дональда Трампа, уже предложили уплыть в четырёхлетнее плавание на круизном лайнере. Сообщалось, что после объявления о победе Дональда Трампа на выборах многие американцы начали искать способы уехать из страны.

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