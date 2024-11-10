В Соединённых Штатах тем, кто не хочет жить в Америке при президентстве Дональда Трампа, предложили уплыть в четырёхлетнее плавание на круизном лайнере.

Как пишет Business Insider, лайнер Villa Vie Odyssey предлагает "путешествия для тех, кто хочет временно сменить обстановку из-за политической ситуации".

Издание пишет, что после объявления о победе Дональда Трампа на выборах многие американцы начали искать способы уехать из страны. Таким желающим предлагается как раз четырехлетнее путешествие – на срок президентских полномочий Трампа – охватывающее 140 стран на всех семи континентах.

Стоимость одноместного номера на четыре года составляет 255 999 долларов, а двухместного – 319 998 долларов. На борту присутствуют спа-услуги и фитнес-программы, а также включены питание и бесплатные пиво и вино на обед и ужин.

Ранее сын Трампа опубликовал мем о Владимире Зеленском.

Напомним, в будущую администрацию Трампа не войдут Помпео и Хейли, выступавшие против уступок Москве.