Появление президента Украины Владимира Зеленского на встрече с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в толстовке и военных ботинках является "неуважением".

Такое мнение выразил советник избранного президента США Роджер Стоун, слова которого приводит газета New York Post.

Как утверждает Стоун, одежда президента Украины была "неуважительной к американскому народу".

"Он что, не может позволить себе костюм? Он был в костюме и галстуке на мероприятии Всемирного экономического форума, но не может надеть его, чтобы обратиться к сессии Конгресса или встретиться с избранным президентом Соединенных Штатов?" – публично задаётся вопросом Стоун.

Напомним, Зеленский заявил, что не приемлет никакие мирные соглашения без действенных гарантий безопасности.

"Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", – написал президент.

Ранее Трамп сказал, что Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение с РФ, чтобы остановить войну.