Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом обсудили "важные вещи на поле боя в Украине и в глобальной ситуации".

Он ещё раз отметил, что не приемлет никакие мирные соглашения без гарантий безопасности.

"Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат через несколько лет, как они это уже делали. Поэтому, когда мы говорим о действенном мире с Россией, мы должны говорить прежде всего о действенных гарантиях мира", - написал президент.

Также Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи военных, 370 тысяч - получили ранения.

"За время от 24 февраля 2022 года нам уже удалось вернуть из России 3935 наших людей: 3767 воинов и 168 гражданских", - сказал он.

Президент напомнил о депортированных Россией из украинской земли детей: "россияне сами говорят, что таких украденных детей сотни тысяч".

В то же время, по его словам, обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч человек. Это 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.

"Прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент, как Путин это уже делал. Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию", - добавил президент.

Ранее он говорил, что под гарантиями мира и безопасности для Украины он понимает членство страны в НАТО.

В то же время, по данным СМИ, Трамп и его окружение против принятия Украины в Альянс и предлагают отложить этот вопрос не десятилетия.

Утверждение Трампа о своей готовности к "сделке с Россией" Зеленский оставил без комментариев.

Война в Украине идет 1019-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.