Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уже пообщался с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином после своего избрания.

Об этом он сообщил во время интервью NBC.

По словам Трампа, он послал сообщение лидеру КНР на прошлой неделе и с тех пор они общаются. На вопрос интервьюера, потребовал ли Трамп от Си не вторгаться на Тайвань, тот ответил отрицательно. Он рассказал, что не обсуждал вместе с собеседником Тайвань, а "говорили о других вещах".

"Но у нас очень хорошие отношения и я надеюсь, что он не сделает этого (то есть не вторгнется на Тайвань - Ред.)", - сказал Трамп.

Напомним, на днях Трамп говорил, что Китай "может помочь" в вопросе мирного урегулирования войны в Украине.

Однако во время предвыборной кампании Трамп обещал ввести новые пошлины на товары из Китая. Он грозил установить 60% пошлины на импорт из Китая (для сравнения, для всех других стран - только 10-20% ). Решится ли он она этот шаг, пока неясно, так как эксперты предрекают жесткий ответ со стороны Пекина и лавину судебных исков из-за новых тарифов. Китай как раз недавно показал, что может реагировать сурово в ответ на действия США, когда ввел ограничения на ключевое сырье для Америки в ответ на меры контроля Вашингтона за производством микросхем.