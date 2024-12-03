Китай вводит ограничения на ключевое сырье для США – в ответ на американские меры контроля за производством микросхем.

Об этом пишет британское издание Wall Street Journal.

Министерство торговли Китая заявило, что вообще запретит экспорт в США галлия, германия, сурьмы и ряда сверхтвёрдых материалов.

Галлий, германий и сурьма входят в число 50-ти минералов, которые Геологическая служба США считает критически важными для страны.

Галлий является важным сырьем для получения кристаллов полупроводников для электроники, а германий используется в критически важных оборонных и космических производствах. Сурьма применяется в тяговых аккумуляторных батареях траспортных средств.

Для покрытия своих потребностей США почти полностью импортируют галлий и около половины объёмов германия. До сегодняшнего дня Китай был одним из основных источников этих минералов.

Пекин был также крупнейшим поставщиком сурьмы для Вашингтона, и в 2024 году около 80% этого продукта импортировалось в США.

Ранее Пекин наложил санкции на американского изготовителя беспилотников Skydio, чьи дроны используют ВСУ.

Напомним, с 1 сентября Китай ограничил экспорт военных беспилотников.