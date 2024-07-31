С 1 сентября Китай ограничивает экспорт военных беспилотников - АР
Пекин расширил экспортные ограничения на военные беспилотники производства Китая.
Об этом сообщает новостное агенство Associated Press.
"В среду ряд ведомств, включая Центральную военную комиссию, внесли в чёрный список беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием. Изменения вступят в силу с 1 сентября", – говорится в статье.
Министерство торговли Китая сообщило в своём заявлении, что также было принято решение предотвратить использование беспилотников для "распространения оружия массового поражения", добавив, что такие предметы, как оборудование инфракрасного спектра, лазеры для целеуказания и высокоточное инерциальное измерительное оборудование, будут включены в список экспортного контроля.
Вместе с этим ведомство объявило, что снимает временные ограничения, наложенные на гражданские беспилотники.
Отметим, что китайские беспилотники очень широко применяют на войне и Украина, и Россия.
Ранее в Washington Post писали, что Китай помогает России развивать промышленность во время войны с Украиной.
Также, напомним, Британия заявляла о китайских поставках летального оружия в РФ.