Президент США Джо Байден утвердил повышение тарифов на китайские полупроводники, батареи, солнечные батареи, критически важные минералы, портовые краны, медицинские товары и другие товары.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее было объявлено о повышении пошлин на сталь, алюминий и электромобили.

По оценке издания, таким образом президент США хочет поддержать внутреннее производство в критически важных отраслях накануне выборов. Ограничения могут затронуть около 18 миллиардов долларов текущего годового импорта. Новые тарифы будут вступать в силу постепенно с 2024 по 2026 год.

Впервые подобные повышения были введены Дональдом Трампом. Байден их сохранил и поднял еще больше.

Минфин США допускает ответные тарифы со стороны Китая.

Накануне Виктория Нуланд заявила, что военно-промышленное сотрудничество Китая и РФ "рвануло вверх", и Запад давит на Пекин, чтобы тот прекратил поставлять Москве "исподтишка" компоненты для оружия.

Ранее сообщали, что либеральный международный порядок медленно разваливается. Один из его признаков - санкции, которые применяются в четыре раза чаще, чем в 1990-е годы. Также идет "война субсидий", когда страны мира во главе с Китаем и США осуществляют вливания в свою экономику.