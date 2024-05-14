В США повышают тарифы на полупроводники, батареи и другие товары из Китая
Президент США Джо Байден утвердил повышение тарифов на китайские полупроводники, батареи, солнечные батареи, критически важные минералы, портовые краны, медицинские товары и другие товары.
Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее было объявлено о повышении пошлин на сталь, алюминий и электромобили.
По оценке издания, таким образом президент США хочет поддержать внутреннее производство в критически важных отраслях накануне выборов. Ограничения могут затронуть около 18 миллиардов долларов текущего годового импорта. Новые тарифы будут вступать в силу постепенно с 2024 по 2026 год.
Впервые подобные повышения были введены Дональдом Трампом. Байден их сохранил и поднял еще больше.
Минфин США допускает ответные тарифы со стороны Китая.
Накануне Виктория Нуланд заявила, что военно-промышленное сотрудничество Китая и РФ "рвануло вверх", и Запад давит на Пекин, чтобы тот прекратил поставлять Москве "исподтишка" компоненты для оружия.
Ранее сообщали, что либеральный международный порядок медленно разваливается. Один из его признаков - санкции, которые применяются в четыре раза чаще, чем в 1990-е годы. Также идет "война субсидий", когда страны мира во главе с Китаем и США осуществляют вливания в свою экономику.