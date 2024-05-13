Военно-промышленное сотрудничество Китая и РФ "рвануло вверх", и Запад давит на Пекин, чтобы тот прекратил поставлять Москве "исподтишка" компоненты для оружия.

Об этом заявила бывшая замгоссекретаря Виктория Нулланд в интервью оппозиционному российскому изданию "Медуза".

"За последние полгода рвануло и оборонно-промышленное сотрудничество между Россией и Китаем. Пекин обещал, что не будет передавать Москве оружие, так что теперь просто посылает в Россию все необходимое, чтобы собрать вооружения уже на месте, как конструктор Lego. И эта стратегия очень эффективна для обеих стран: России больше не с кем торговать, кроме, может быть, Ирана и Северной Кореи. А китайцы обнаружили, что могут стимулировать свою экономику за счет расширения оборонной индустрии. Такой симбиоз", - рассказала Нуланд.

Она сказала, что Штаты не могут приостановить контакты каждой китайской компании с каждой российской, а пытаются перекрыть им финансирование, оказывая давление на китайские банки.

А также вместе с Европой давят на Пекин с призывом, что "усидеть на двух стульях не получится".

"Вы или поддерживаете Россию, жертвуете своей репутацией и внешней торговлей - или становитесь по-настоящему нейтральны. Им придется решать", - заявила Нуланд.

О том, будет ли Китай объявлять такой "нейтралитет" в отношении РФ и какую позицию Пекин займет по украинскому вопросу, мы разбирались в отдельном материале.