Либеральный международный порядок медленно разваливается.

С такой формулировкой на обложке вышел новый номер британского журнала The Economist.

"Порядок, который управлял мировой экономикой после Второй мировой войны в течение многих лет, подорван. Сегодня он близок к краху. Тревожное количество триггеров может спровоцировать скатывание к анархии, где сила права, а война снова становится прибежищем великих держав", - пишет издание.

Распад старого порядка виден повсюду, считает журнал.

Один из его признаков - санкции, которые применяются в четыре раза чаще, чем в 1990-е годы. Также идет "война субсидий", когда страны мира во главе с Китаем и США осуществляют вливания в свою экономику.

Кроме того, "глобальные потоки капитала начинают фрагментироваться", хотя положение доллара пока устойчиво. И сильно лихорадит международные институции.

"Институты, которые защищали старую систему, либо уже прекратили свое существование, либо быстро теряют доверие. В следующем году Всемирной торговой организации исполнится 30 лет, но она проведет более пяти лет в стазисе (искусственной паузе - Ред.) из-за пренебрежения со стороны Америки. МВФ охвачен кризисом идентичности, застряв между зеленой повесткой дня и обеспечением финансовой стабильности. Совет Безопасности ООН парализован. А наднациональные суды, такие как Международный суд, все чаще становятся оружием воюющих сторон", - пишет The Economist.

Журналисты полагают, что теперь проблемы в мире будут решать клубы стран-единомышленников, а не глобализованные институции. Это повышает риски усиления войн и экологических катастроф. А также чревато падением социальных стандартов, которые вышли на пик в 1990-х - 2000-х годах, когда либеральный миропорядок находился в расцвете могущества.

Еще в сентябре минувшего года госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, который сложился по результатам холодной войны.

А зимой The Washington Post писала, что Россия хочет создать новый мировой порядок с помощью Китая и стран глобального Юга.