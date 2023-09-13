Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о конце миропорядка, который сложился по результатам холодной войны.

Такое мнение он высказал, выступая с лекцией в университете Джонса Хопкинса.

"То, что мы переживаем сейчас, - это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после холодной войны. Это конец его", - сказал дипломат.

По его словам, десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями "крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека" уступили место "активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами".

"Это случилось не в одночасье. Что привело нас к этому моменту, будет предметом исследований и споров в предстоящие десятилетия", - полагает Блинкен.

Действия России в Украине он назвал "самой острой и актуальной угрозой международному порядку". А самый значительный долгосрочный вызов госсекретарь видит в Китае, который, как он заявил, сочетает стремление переписать миропорядок с растущими возможностями это сделать.

"Пекин и Москва вместе работают над тем, чтобы мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов", - сказал Блинкен.

Он отметил также растущее влияние новых игроков в международных отношениях: корпораций НКО, террористических организаций.

Договариваться о международном сотрудничестве становится все труднее не только из-за геополитической напряженности, но и ввиду циклопических масштабов глобальных проблем, среди которых климатический кризис, продовольственная безопасность, массовая миграция", - убежден Бликен.

Ранее сегодня министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл призвал власти страны оптимизировать ресурсы и быть готовым к вооруженному конфликту с Китаем.

А весной американские СМИ писали, что США следует остерегаться оси Пекин-Москва и сближения Китая с Россией.