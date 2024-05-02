Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань.

Об этом заявила в Конгрессе директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает Bloomberg.

Она считает, что Россия и Китай теснее сотрудничают в военных вопросах, включая возможное вторжение на Тайвань.

"Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношениях с Тайванем и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали", - сказала Хейнс.

Она сообщила, что оценки разведки указывают на рост сотрудничества в "безграничном партнерстве" между Россией и Китаем в действительно всех секторах общества.

"Конечно, такая возможность есть... Вопрос о том, насколько это вероятно, я думаю, зависит от сценария", - добавила Хейнс.

Ранее руководитель Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино заявил, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

Также в Конгрессе рекомендовали США готовиться к войне с Россией и Китаем одновременно.