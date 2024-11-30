Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, требует от экономического блока БРИКС не создавать валюту, которая может стать альтернативой доллару, и грозит огромными пошлинами для доступа на американский рынок.

Соответствующее заявление республиканец разместил в своей соцсети.

"Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого "лоха"! Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке рукой", – пишет новоизбранный президент Соединенных Штатов.

Напомним, в БРИКС состоит Китай – крупнейшая страна-экспортёр, занимающая огромную долю на американском рынке. Также в объединение входят Индия и Бразилия, ведущие глобальную торговлю с США.

Ранее мы писали, что альтернатива западной системе платежей упоминалась в итоговой декларации саммита БРИКС.

Как также стало известно, китайские банки массово блокируют сделки с Россией, чтобы не потерять лицо перед США.