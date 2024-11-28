Дональд Трамп поддержал своего советника Бориса Эпштейна после утверждений о том, что тот просил потенциальных кандидатов в администрацию платить ежемесячные гонорары за консультации в обмен на лоббирование их интересов.

Об этом сообщает газета Guardian.

Как сообщили изданию два источника, знакомые с ситуацией, Трамп заявил своим помощникам в Мар-а-Лаго, откуда он управляет переходным процессом, что его раздражают попытки подорвать "его людей".

Это замечание подчеркнуло доверие, которое Эпштейн вызвал у Трампа после того, как провел его через неоднократные правовые подводные камни, связанные с его федеральными уголовными делами во время кампании 2024 года. Это также показало, что попытки СМИ создать плохую репутацию советникам провалились. Более того, они могут иметь противоположный эффект. Избранный президент все чаще выражает недовольство тем, что он воспринимает как навязчивую повестку со стороны прессы.

Axios со ссылкой на источники пишет, что Илон Маск и Эпштейн якобы устроили скандал из-за назначений на государственные посты.

Якобы 13 ноября оба присутствовали на обеде в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, когда владелец cоцсети X спросил, не слишком ли большое влияние советник оказывает на назначения Трампа. В частности, Маск имел в виду назначение на пост главы минюста бывшего конгрессмена Мэтта Гетца, а на пост советника по юридическим вопросам - Уильяма Макгинли. Их порекомендовал Эпштейн, отмечает Axios. В свою очередь, тот разозлился из-за сомнений в квалификации его кандидатов.

"Маск обвинил Эпштейна в раскрытии медиа деталей о переходе власти к Трампу, включая назначения на посты. Эпштейн ответил Маску, что не знает, о чем тот говорит", - написано в публикации.

Отмечается, что окружение Трампа разделилось на две группы: тех, кто сумел выстроить отношения с Маском, и тех, кого не устраивает активное участие бизнесмена в процессе.

Ранее писали, что Трамп может назначить спецпредставителем по Украине Эпштейна, но в итоге им станет Кит Келлог.