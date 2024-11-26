В ФРГ на фоне ползучей деиндустриализации разразился автомобильный кризис: никто не покупает новые машины.

Об этом пишет таблоид Bild.

На логистической площадке CAT Automobillogistik в Эссене скопилось около шести тысяч новых непроданных автомобилей. Дорогие модели Volkswagen, Audi и электрокары стоят по полгода, некоторые даже больше года.

Их общая стоимость оценивается минимум в 300 миллионов евро.

Один из работников площадки признался, что "никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным", хотя трудится на этом месте уже более десяти лет.

"Автомобили только привозят, но почти никто на них не уезжает", - рассказал он журналистам.

Причиной кризиса эксперты называют высокие цены на электромобили и малое количество зарядных станций.

Слабые продажи негативно сказываются на автопроизводителях. Компании вроде Ford вынуждены вводить сокращенный рабочий день и увольнять сотрудников.

Напомним, в конце октября стало известно, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen готовит сокращение десятков тысяч сотрудников в Германии из-за масштабного кризиса. На прошлой неделе более 6000 сотрудников Volkswagen вышли на протест из-за запланированного масштабного сокращения. На митинге в Вольфсбурге состоялся перфоманс - "похороны" Volkswagen. Процессия пронесла по улицам гроб с названием компании. Работники заявили, что готовы отказаться от запланированного роста зарплат, но требуют не увольнять их и попытаться сохранить заводы и компанию.

На днях СМИ писали, что быстрое истощение запасов газа в хранилищах и надвигающиеся перебои с поставками из РФ создают предпосылки еще и для нового энергетического кризиса в Европе.