Великобритания имеет "армию, похожую на потемкинскую деревню", которая не выдержит крупной европейской войны.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей вооруженных сил.

"Британские военные руководители в частном порядке говорят, что их войскам будет трудно вести европейскую войну, которая продлится больше нескольких недель", - говорится в статье.

В специальном докладе, который был недавно подан премьер-министру Киру Стармеру, отмечается, что "Британия имеет армию, похожую на потемкинскую деревню, сохраняющую эмблемы карманной сверхдержавы, но без необходимых возможностей".

"Вооруженные силы Великобритании не обладают ни массой, ни устойчивостью, ни внутренней сплоченностью для ведения продолжительной войны высокой интенсивности. При отсутствии системы противоракетной обороны критическая инфраструктура страны крайне уязвима… Армия стала меньше, чем когда-либо со времен Наполеоновских войн, флот не может позволить себе адекватную ударную силу для своих флагманских авианосцев, а пилоты Королевских ВВС лишены летной подготовки из-за бюджетных ограничений", - рисуют картину авторы доклада.

Они предлагают значительно увеличивать расходы на оборону на протяжении нескольких следующих лет.

Ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что в нынешнем виде армия Германии неспособна защитить страну или союзников по НАТО.

А в опросы показывают, что европейцы вовсе не рвутся воевать. Защищать свою страну готов каждый шестой поляк и немец.