В Канаде проведут публичное расследование по поводу вмешательства со стороны правительств Китая, России, Ирана и Индии в выборы 2019-2021 годов.

Об этом пишет журнал Forbes.

Разведывательные данные свидетельствуют, что Китай пытался поддержать либералов и нанести поражение недружественным Пекину оппозиционным консерваторам. На этих выборах и победили кандидаты от Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо.

Разведданные побудили законодателей от Консервативной партии потребовать полноценного публичного расследования.

Впоследствии "Новая демократическая партия" настояла на расширении расследования на Россию, Иран и Индию.

Министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что расследование возглавит судья апелляционного суда Квебека Мари-Жозе Хог, и что ее назначение поддержали оппозиционные партии.

"Иностранное вмешательство в демократические институты Канады неприемлемо. Китай не единственный иностранный субъект, который пытается подорвать демократические институты в Канаде или других западных демократиях. Это проблема не только для Канады", – сказал Леблан.

Напомним, в 2021 году в Канаде прошли внеочередные парламентские выборы. По результатам голосования победу одержала Либеральная партия премьера Трюдо. При этом его попытка получить большинство мест провалилась.

Перед этим мы рассказывали, как канадский премьер Трюдо оказался на грани отставки.