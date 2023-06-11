Канада ввела санкции против украинцев, которые остались работать в музеях на захваченной Россией территории.

Информация об этом появилась на сайте канадского МИД.

"В список лиц, попавших под санкции, входят украинцы, которые работают в музеях и прочих культурных учреждениях, сотрудничающих с Россией", - говорится в сообщении.

Также в список вошли люди, которые "способствуют краже и уничтожению культурных ценностей и украинской культуры".

"Эти новые меры являются прямым ответом на попытки России уничтожить культурные объекты, институты и самобытность Украины", - сообщили власти Канады. Всего они ввели санкции против 24 физических и 17 юридических лиц.

Отметим, что под "культурные" санкции Канады попал российский военный блогер Юрий Подоляка и экс-президент Украины Виктор Янукович с его сыном Александром. Также туда включены лица, работающие в российских "администрациях" на захваченных территориях.

Как писала "Страна", в Евросоюзе опасаются сближения третьих стран с Россией после введения санкций.

Ранее в ЕС вновь не смогли договориться по проекту 11-го пакета санкций против РФ.