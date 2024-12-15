Канада может ввести пошлины на экспорт в США нефти и урана - в ответ на тарифы, которые угрожает ввести новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Об этом пишет The Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников.

"Канада еще разрабатывает стратегию того, как ответить на обещания Трампа, и экспортный налог на товары стратегического значения – один из вариантов", - заявил собеседник.

Энергоимпорт из Канады в США в прошлом году составил 170 миллиардов долларов. Только по нефти Канада заняла больше половины всего импорта в США. Ограничение этих объемов может вызвать рост цен на бензин в Штатах.

По мнению экспертов, призывы Трампа добывать больше нефти в США могут остаться без ответа, поскольку это снизит прибыли производителей. Более того, они могут попытаться поднять цены вместо увеличения добычи. Поэтому Канада рассчитывает еще и заработать на росте цен.

Еще одна мера - The Guardian пишет, что власти провинции Онтарио могут ввести ограничения на импорт алкоголя из США - в частности, виски и бурбона. Также раньше в Онтарио угрожали остановить поставки электроэнергии в Штаты.

Одновременно в Канаде осознают, что торговая война с американцами несёт экономические риски, включая снижение ВВП, ослабление канадского доллара и необходимость введения мер поддержки для экономики.

Напомним, Трамп заявил, что США должны либо прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо они должны стать новыми штатами Америки.