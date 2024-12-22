Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который предложил Канаде войти в состав США, теперь заявил претензии на Панамский канал.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Он упрекнул Панаму в слишком широком сотрудничестве с Китаем и в том, что она взимает с американских судов чрезмерные пошлины.

Трамп считает, что после передачи канала Панаме при президенте Картере "управлять им должна была исключительно Панама, а не Китай или кто-либо другой. Точно так же Панаме не было позволено взимать с Соединенных Штатов, их ВМС и корпораций, ведущих бизнес в нашей стране, непомерные цены и тарифы на проход".

"Мы никогда не позволим ему (каналу - Ред.) попасть в чужие руки! Он был отдан не для чьей-либо выгоды, а просто в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов", - написал избранный президент США.

Он назвал канал "жизненно важным национальным активом для Соединенных Штатов из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности Америки".

Напомним, Трамп заявил, что США должны либо прекратить субсидировать Канаду и Мексику, либо они должны стать новыми штатами Америки.