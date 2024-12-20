Новоизбранный президент США Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в следующем году. Об этом пишет The Washington Post.

Издание называет их двумя "самопровозглашенными геополитическими лидерами-альфа-самцами".

Главной темой будет Украина. Близкая к демократам The Washington Post транслирует скептические и, одновременно, тревожные, оценки относительно перспектив переговоров.

Источник в дипломатических кругах РФ с одной стороны заявил изданию, что в Кремле не настроены на компромисс, поскольку их войска "уверенно продвигаются на востоке Украины, и никто не прогнозирует экономический крах".

"Россия готова вести переговоры, но переговоры с позиции силы, а не слабости", - заявил он.

С другой стороны, по словам уже упомянутого источника, Москва может проявить "гибкость" в отношении некоторых своих территориальных требований к Украине в обмен на уступки относительно будущего облика архитектуры безопасности Европы.

Издание пишет, что, вопреки желанию Трампа заключить быструю сделку по Украине, Кремль собирается превратить переговоры в длительный процесс по более широкому европейскому пакту о безопасности.

"По сути, это означает, что саммит Трампа и Путина может разделить мир на сферы влияния, при этом будет гарантировано главенство России над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими соседями, не входящими в НАТО. Это ограничит НАТО и поставит под угрозу безопасность Европы", - считает WP.

Аналитики считают, что главной задачей Трампа будет разъединить Россию с Китаем, но, как полагает WP, он в этом не преуспеет.

WP также скептически оценивает перспективу договориться.

"Аналитики видят мало надежд на мирное соглашение, учитывая максималистскую позицию Путина и опасения Трампа выглядеть слабым, если он даст слишком много России", - пишет WP.

Напомним, Путин вчера заявил, что готов к переговорам с Трампом, но не знает, когда с ним встретится.