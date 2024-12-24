Заявления избранного президента США Дональда Трампа о желании установить контроль над Гренландией и Панамским каналом "на этот раз не шутка" и показывают, что он будет вести Америку к экспансионизму.

Такое мнение высказывает газета The New York Times.

Издание пишет, что Трамп "не считает границы других стран священными" и не осудил однозначно вторжение России в Украину.

"Трамп не раз давал понять, что не всегда считает границы других стран священными. Когда Россия начала конфликт в Украине, его первой реакцией было не осуждение вопиющего захвата земель, а замечание, что этот шаг президента Владимира Путина был "гениальным". Даже сейчас, когда Трамп стремится заключить договор о прекращении военного конфликта, он ни разу не сказал, что границы Украины должны быть восстановлены, что является ключевым требованием США и НАТО. Он лишь пообещал "сделку" по прекращению боевых действий", - говорится в статье.

Поэтому NYT считает, что республиканец всерьез планирует присоединить к США Гренландию и Панамский канал.

"Назначая нового посла в Дании, Трамп в воскресенье ясно дал понять, что его предложение о покупке этой территории в рамках первого срока может при следующем сроке стать сделкой, от которой датчане не смогут отказаться", - сказано в статье.

Эксперты по Арктике не отнеслись к заявке Трампа на Гренландию как к шутке.

"Не так уж много людей сейчас смеются над этим", — сказал доцент Королевского датского военного колледжа в Дании Марк Якобсен, который занимается вопросами безопасности в Арктике.

Журналисты полагают, что Трамп жаждет заполучить Гренландию из-за ее стратегического расположения, когда таяние арктических льдов открывает новые возможности для коммерческой и военно-морской конкуренции, а также из-за ее запасов редкоземельных минералов, необходимых для передовых технологий: электромобилей, ветряных турбин и других "чистых" технологий.

Британские эксперты полагают, что гренландцы, которые давно стремятся к независимости, могут попытаться использовать интерес Трампа как возможность для дальнейшего укрепления экономических связей с США. Однако эти же коренные общины Гренландии могут высказаться против добычи полезных ископаемых и ресурсов.

Также Трамп, вероятно, хочет препятствовать Китаю закрепиться на "пороге Северной Америки". Видимо, в этом же контексте Трамп заявил претензии на Панамский канал и выразил беспокойство, что канал может попасть в руки Китая.

Также у него "может быть скрытая личная неприязнь" к Панаме. В 2018 году сотрудники полиции Панамы выселили Trump Organization из отеля Trump International в Панама-Сити после затяжной судебной тяжбы.

В связи с этим издание называет возможную будущую политику Трампа "экспансионизмом и колониализмом".

"Заявления избранного президента и скрытые за ними угрозы стали еще одним напоминанием, что его версия "Америки прежде всего" — это не изоляционистское кредо. Его агрессивная интерпретация этой фразы напоминает экспансионизм или колониализм президента Теодора Рузвельта, который закрепил контроль над Филиппинами после испано-американской войны. Она отражает инстинкты застройщика, который внезапно получил в распоряжение мощь крупнейшей в мире армии, чтобы подкрепить свою стратегию ведения переговоров", - пишет издание.

Мы рассказывали, что 22 декабря Трамп пригрозил Панаме отобрать у нее Панамский канал.

И почти сразу после этого сказал, что Вашингтону необходимо установить контроль над Гренландией, которая сейчас является территорией Дании.