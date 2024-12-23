Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа о необходимости для Вашингтона контролировать остров.

Слова Эгеде приводит агентство Reuters.

"Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", – заявил премьер-министр острова.

Напомним, вчера Трамп заявил, что Вашингтону необходимо установить контроль над Гренландией, которая сейчас является территорией Дании.

"Для целей национальной безопасности и свободы по всему миру Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", – написал Трамп в соцсети.

Также Трамп заявлял претензии на Панамский канал. Он упрекнул Панаму в слишком широком сотрудничестве с Китаем и в том, что она взимает с американских судов чрезмерные пошлины. Трамп считает, что после передачи канала Панаме при президенте Джимми Картере "управлять им должна была исключительно Панама, а не Китай или кто-либо другой. Он назвал канал "жизненно важным национальным активом для Соединенных Штатов из-за его критической роли для экономики и национальной безопасности Америки".