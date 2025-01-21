Сразу 18 демократических штатов подали иск против президента Дональда Трампа после того, как республиканец подписал указ о том, что дети нелегальных иммигрантов не имеют права на получение американского гражданства по месту рождения.

Об этом сообщает издание USA Today.

Иск подан от имени 18 административных регионов США, где у власти находятся демократы, а также от округа Колумбия – города Вашингтона, который не имеет статуса штата, и мэрии Сан-Франциско.

Коллективное обращение будет рассматривать федеральный суд Бостона (штат Массачусеттс). Ранее аналогичный иск подала правозащитная организация ACLU.

Напомним, в первый день своего нового президентского срока Дональд Трамп подписал указ о том, что родившиеся в США дети нелегальных иммигрантов или иностранцев, находящихся в стране законно, но временно, без постоянного вида на жительство, не имеют автоматического права на американское гражданство.

Как указывают истцы, это распоряжение президента противоречит 14-й поправке к Конституции США, ратифицированной в 1868 году и толкованию смысла этой поправки американскими судами на протяжении более ста лет. До сих пор единственным исключением в получении гражданства "по умолчанию" считались дети, родившиеся у пребывающих в США аккредитованных иностранных дипломатов.

Белый дом пока не реагировал на иски против первых шагов нового президента.

Издание отмечает, что, какое бы решение ни принял суд в Бостоне, стороны смогут оспорить его в апелляционных судах и затем в Верховном суде США. При этом шесть из девяти судей Верховного суда назначены президентами-республиканцами (в том числе трое – самим Трампом).

Напомним, в первые минуты после инагурации Трамп закрыл пункты пропуска и порт на границе с Мексикой.

Также президент-республиканец начал расследование против десятков американских разведчиков после истории с ноутбуком Хантера Байдена.