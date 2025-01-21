Новый президент США Дональд Трамп инициировал расследование в отношении более 50 бывших сотрудников разведки, которых обвиняет в дискредитации сообщений о забытом в мастерской ноутбуке Хантера Байдена, на котором было множество компромата в отношении сына бывшего президента.

Трамп заявляет, что таким образом они вмешивались в выборы 2020 года.

"Подписавшие письмо ложно предположили, что эта новость является частью российской кампании по дезинформации. Перед выпуском письмо было отправлено в Совет по рассмотрению предварительной классификации документов ЦРУ, орган, который обычно назначается для официальной оценки конфиденциальности документов перед публикацией. Старшие должностные лица ЦРУ были осведомлены о содержании письма, и многие подписавшие имели допуски на тот момент и поддерживали постоянные договорные отношения с ЦРУ. Эта фальсификация санкции разведывательного сообщества на сокрытие информации, важной для американского народа во время президентских выборов, является вопиющим нарушением доверия", - говорится в указе нового президента США.

Ранее бывший заместитель директора ЦРУ Майкл Морелл на допросе в Палате представителей Конгресса США признался, что за письмом о признании российской пропагандой данных с ноутбука сына на тот момент президента США Хантера Байдена стояли команда Джо Байдена и Энтони Блинкен.

Мы подробно рассказывали о том, какие секреты хранил ноутбук Байдена-младшего.