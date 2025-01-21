Президент США Дональд Трамп подписал указ об отсрочке запрета TikTok в США на 75 дней.

Об этом сообщает Белый дом.

Отсрочку политик решил ввести для того, чтобы дать новой администрации возможность определить надлежащий курс действий в отношении соцсети.

"Неудачное время для вступления в силу раздела 2(a) закона (о запрете TikTok - Ред.) - за день до моего вступления в должность 47-го президента Соединенных Штатов - мешает мне оценить последствия запретов для национальной безопасности и внешней политики до того, как они вступят в силу. Это также мешает мне вести переговоры по резолюции, чтобы избежать внезапного закрытия платформы TikTok и при этом решать проблемы национальной безопасности. Соответственно, я поручаю генеральному прокурору не предпринимать никаких действий по обеспечению соблюдения закона в течение 75 дней с сегодняшнего дня, чтобы дать моей администрации возможность определить надлежащий курс упорядоченным образом, который защитит национальную безопасность, избежав при этом внезапного закрытия коммуникационной платформы, используемой миллионами американцев", - говорится в пресс-релизе.

А журналистам Трамп заявил, что подписанное им соглашение с TikTok дает ему право "продать его либо закрыть".

"Я имею право либо продать его, либо закрыть, и мы примем это решение", – отметил президент..

Ранее мы писали о том, что социальную сеть TikTok заблокировали на территории США из-за вступления в силу закона, запрещающего платформу.

Запрет соцсети вызвал панику и возмущение среди миллионов пользователей. Многие подростки начали звонить в службу 911 с просьбами разблокировать приложение.