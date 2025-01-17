Верховный суд США подтвердил запрет ТикТок, но избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о судьбе социальной сети в США остается за ним.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"В конечном итоге все зависит от меня, так что вы увидите, что я собираюсь сделать", – сказал Трамп телеканалу.

На вопрос, примет ли он меры, чтобы попытаться отменить намеченный запрет, будущий президент ответил, что "примет решение".

"Конгресс предоставил мне право принять решение, поэтому я буду принимать решение", – добавил Трамп.

Напомним, в апреле Конгресс США принял закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать платформу американской компании или столкнуться с запретом соцсети на территории США с 19 января 2025 года.

Компания заявила, что не будет продавать платформу и намерена судиться. Американские издания полагали, что Верховный суд США утвердит запрет социальной сети.

При этом ранее Дональд Трамп заявлял, что хотел бы отложить запрет, чтобы "найти решение" по ТикТок.

Недавно в Bloomberg сообщили об обсуждении в Китае продажу ТикТока Илону Маску, однако в соцсети это опровергли.