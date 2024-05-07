Социальная сеть-видеохостер TikTok подала в суд прошение о пересмотре подписанного президентом Джо Байденом закона о возможном запрете платформы в США из-за противоречия такого решения американской конституции.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

В своём 67-страничном ходатайстве о проверке конституционности закона, поданном против генерального прокурора Меррика Гарланда, TikTok и его компания-владелец ByteDance утверждают, что закон предоставит правительству беспрецедентные полномочия по контролю или демонтажу платформы, которая ему не нравится.

"Запрет TikTok настолько явно неконституционен, что даже авторы закона признали эту реальность и поэтому изо всех сил пытались изобразить закон вовсе не как запрет, а просто как регулирование владения TikTok", – говорится в иске.

WP считает, что китайцы имеют шанс на победу в суде, поскольку к настоящему времени США не представили доказательств того, что Китай собирал данные пользователей TikTok в целях шпионажа или искажал свой алгоритм рекомендаций в целях пропаганды, хотя авторы закона заявили, что возможность такого влияния в будущем является достаточной причиной для запрета программного продукта ByteDance.

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